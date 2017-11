Emmanuel Macron napisał wiersz do 12-latki z Wielkiej Brytanii

12-letnia Sophie z Wielkiej Brytanii odwiedziła kilka tygodni temu Francję. Nastolatce szczególnie zapadła w pamięć wieża Eiffla, dlatego też postanowiła wysłać list do Pałacu Elizejskiego, w którym wówczas rezydował jeszcze Francois Hollande. Brytyjka napisała list inspirowany jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie symboli Francji. „Stoi dumnie na czterech nogach/spogląda na wszystkich z dumą (...) Musisz nieco podnieść głowę do góry, by zobaczyć ją całą/ale gdy już to zrobisz/ zrozumiesz, że jest tak piękna, jak na obrazku” – czytamy w liście dziewczynka i dołączyła własnoręcznie wykonany rysunek wieży Eiffla.

Jakież było zdziwienie Sophie, kiedy w dniu swoich 13. urodzin otrzymała odpowiedź na swój list z Pałacu Elizejskiego. Prezydent Francji Emmanuel Macron odpowiedział 12-latce wierszem napisanym w języku angielskim. „Pewnego dnia, podczas wycieczki do Paryża/mała Sophie spotkała potężną damę rozświetlającą niebo. Jak masz na imię potężna pani? - zapytała/Nazywają mnie Eiffla odparła” – to tylko fragment wiersza, który francuski przywódca napisał do dziewczynki. Za jego dostarczenie była odpowiedzialna ambasada Francji w Wielkiej Brytanii. Emmanuel Macron podziękował również nastoletniej Brytyjce za list i poprosił, by przy następnej wizycie w kraju również coś napisała.