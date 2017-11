Tragedia w Islandii. Nie żyje polska rodzina

Do tragedii doszło w Árskógarsandur na północy kraju. Polacy, którzy mieszkali na wyspie Hrísey, przygotowywali się do przeprawy promem. W pewnym momencie ich samochód zjechal do morza. Wszyscy zginęli na miejscu. Islandzkie media nie podają dokładnej tożsamości ofiar. Wiadomo jedynie, że kobieta i mężczyzna mieli po około 30 lat, towarzyszyła im 5-letnia córka.

Drugie dziecko Polaków - dwuletnia dziewczynka, znajdowała się w domu, gdy doszło do tragedii. Obecnie zajmują się nią krewni. W sprawie tragicznego wypadku prowadzone jest dochodzenie.