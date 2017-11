Znany komik oskarżony o molestowanie. Miał się masturbować przed aktorkami

Publikacja pojawia się po kilkunastu latach plotek na temat ekshibicjonistycznych upodobań komika. Wśród oskarżających Louisa C.K. o niewłaściwie zachowanie znalazły się dwie aktorki Dana Min Goodman i Julia Wolov. Kobiety spotkały się z komikiem w 2002 roku, licząc na szansę występu na U.S. Comedy Arts Festival w Aspen. W rozmowie z „NYT” relacjonowały, że gdy tylko znalazły się w pokoju Louisa C.K. ten miał zapytać, czy może wyjąć penisa. Kobiety sądziły, że to żart, więc tylko zareagowały śmiechem. – A on naprawdę to zrobił. Zdejmował ubrania, a gdy był już kompletnie nagi, zaczął się masturbować – twierdzi Dana Min Goodman, której słowa przytacza „NYT”.

Do podobnych zdarzeń z udziałem innych kobiet, miało dochodzić w kolejnych latach. W 2005 roku komik miał zaproponować pokaz masturbacji Rebecce Corry, z którą występował w serialu. Na razie sam zainteresowany nie odnosi się do tych oskarżeń. W najbliższych dniach ma wydać w tej sprawie oświadczenie. Reuters podkreśla, że już teraz została odwołana premiera nowego filmu Luisa C.K. „I Love You Daddy”. Komik i producent filmowy nie pojawi się także w programie Stephena Colberta.

W ostatnim czasie Hollywood wstrząsnęła seria oskarżeń o nadużycia seksualne. Wszystko zapoczątkował skandal, jaki wybuchł wokół znanego producenta Harveya Weinsteina. W kolejnych tygodniach o molestowanie oskarżani byli m.in. Kevin Spacey, Steven Seagal czy gwiazdor serialu „Plotkara” Ed Westwick.

