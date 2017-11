Radioaktywny obłok nad Europą. Rosja przyznaje się i informuje o „ekstremalnie wysokim” zagrożeniu

Rosidrogmet opublikował specjalny dokument, w którym potwierdza awarię, do jakiej doszło na terenie ośrodka przerobu materiałów radioaktywnych „Majak”. W efekcie do atmosfery przedostał się radioaktywny izotop rutenu-106. Najsilniejsze skażenie panuje w zasięgu 100 kilometrów od siedziby zakładów przemysłowych. Władze określiły stopień zagrożenia jako „ekstremalnie wysoki”. Obecność radioaktywnej substancji w powietrzu jako pierwszy odnotował punkt obserwacyjny Rosidrogmetu we wsi Argajasz, położonej niedaleko „Majaku”, w dniach od 25 września do 1 października. Niedługo potem wszystkie stacje na południowym Uralu zauważyły silne skażenie atmosfery.

Rosyjskie służby poinformowały, że chmura izotopu rutenu powędrowała nad Tatarstan i południową Rosję. Następnie przeniosła się nad Europę, sięgając Włoch, skąd przemieściła się na północ. Przypomnijmy, Francuski Państwowy Instytut Bezpieczeństwa Radiologicznego (IRSN) poinformował pomiędzy 27 września a 13 października o znajdującej się nad Europą chmurze radioaktywnych oparów. Nie wiedziano wtedy dokładnie gdzie nastąpiła awaria instalacji atomowej. Przypuszczano jedynie, że do wypadku doszło na terenie Rosji lub Kazachstanu.

Greenpeace Russia 20 listopada wystąpiło do prokuratury o wyjaśnienie przyczyn przedostania się radioaktywnej substancji z zakładów „Majak” do atmosfery. Organizacja domaga się przeprowadzenia dokładnego śledztwa i zaznacza, że u setek tysięcy ludzi mieszkających na terenach objętych skażeniem mogą wystąpić problemy zdrowotne.