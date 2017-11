Guy Verhofstadt zamieszany w aferę Paradise Papers

Przedsiębiorstwo unikało płacenia podatków dzięki inwestycjom w swojej placówce na Bermudach, należącej do grupy Exmar Offshore. Były premier Belgii wchodził w skład zarządu grupy Exmar w latach 2010-2016. Według raportów, otrzymywał on co roku wpłatę 60 tysięcy euro. W sprawie pojawia się również nazwisko Howarda Gutmana, ambasadora USA w Belgii.

Nicolas Saverys, dyrektor generalny grupy, opisał Exmar Offshore jako zbiór powiązanych ze sobą firm, zajmujących się inżynierią. Siedziba główna znajduje się w Houston w Teksasie. Według niego filia z Bermudów ogranicza swoją działalność do minimum i jest „spółką uśpioną”.

Sprawę zamieszania Guya Verhofstadta w Paradise Papers nagłośnił Peter Martens, przewodniczący Partii Pracujących Belgii (PvdA). Domagał się on, aby Parlament Europejski zarządził śledztwo w sprawie udziału polityków w aferze. – Verhofstadt nie może zaprzeczyć, że był świadomy praktyk bermudzkiej filii Exmar i otrzymywał co roku pieniądze – stwierdził Martens.

Bram Delen, rzecznik byłego premiera Belgii stwierdził, że „to fałszywe informacje” i przedsiębiorstwo Exmar Offshore nie ma nic wspólnego z unikaniem opodatkowania. – Partia Pracujących Belgii celowo wprowadza zamęt na podstawie mętnych dowodów, Verhofstadt opuścił zarząd firmy ponad rok temu – powiedział rzecznik.

Afera Paradise Papers

W śledztwo dotyczące ukrywania majątków polityków i biznesmenów w tzw. rajach podatkowych zaangażowanych jest około 100 redakcji na całym świecie. Zespół prowadzi niemiecki „Sueddeutsche Zeitung”, który podzielił się z Międzynarodowym Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) dokumentami z rejestrów 19 firm operujących na terenach rajów podatkowych.

Wśród osób, które ukrywają swoje majątki w rajach podatkowych, znajdują się politycy, celebryci i biznesmeni. Wszyscy oni uczestniczą w sieci powiązań i za pomocą różnych fundacji, funduszów powierniczych oraz fikcyjnych firm operują swoimi fortunami tak, by uniknąć płacenia podatków we własnych krajach. Jednym z polityków zamieszanych w aferę jest premier Kanady Justin Trudeau. BBC ustaliło, że brytyjska królowa również zainwestowała 10 milionów funtów w rajach podatkowych na Kajmanach i Bermudach

