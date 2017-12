Polityk oświadczył się swojemu partnerowi podczas debaty w parlamencie

Australijscy deputowani zajmowali się ostatnio kwestią legalizacji małżeństw tej samej płci. Tim Wilson związany z centroprawicową partią liberalną wygłosił podczas debaty na forum plenarnym emocjonalne przemówienie, w którym zwrócił uwagę na problem prześladowania osób o odmiennej orientacji seksualnej. 37-letni poseł jako przykład podawał to, co spotkało jego samego oraz jego wieloletniego partnera Ryana Bolgera. Polityk, który jest zdeklarowanym homoseksualistą, zakończył swoje wystąpienie niecodzienną propozycją. Wilson zwrócił się bezpośrednio do swojego partnera, który również jest posłem, pytając, czy ten będzie chciał go poślubić. Ryanie Patricku Bolgerze, wyjdziesz za mnie? -zapytał deputowany. – Tak, z wielką radością – odparł jego partner. Decyzja polityków została nagrodzona owacją na stojąco przez pozostałych deputowanych w australijskim parlamencie.

Być może małżeństwo Wilsona i Bolgera będzie możliwe już za kilka miesięcy. Projekt ustawy legalizujący związki małżeńskie osób tej samej płci zyskał aprobatę deputowanych. Ustawa została przyjęta i trafił do dalszych prac w Senacie. Prace w sprawie zalegalizowania małżeństw homoseksualnych nabrały tempa po przeprowadzeniu w tej sprawie ogólnokrajowego referendum, którego wyniki wskazywały, że społeczeństwo jednoznacznie popiera te zmiany. Użytkownicy zauważyli, że były to pierwsze oświadczyny w historii australijskiego parlamentu.