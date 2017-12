Interwencja policji przy Pałacu Buckingham. Mężczyzna próbował wspiąć się na mur

Do zdarzenia doszło 10 grudnia wieczorem. Metropolitalna Służba Policyjna w oświadczeniu podała, że za niskim ogrodzeniem, przylegającym do Pałacu Buckingham znalazł się nieznany mężczyzna, który później próbował wspiąć się na mur jednego z budynków. Służby zatrzymały go w ciągu 3 minut. „Mężczyzna nie miał przy sobie broni palnej, a incydent nie jest traktowany jako akt terroryzmu” – podkreśla policja.

Zatrzymany 24-latek trafił do aresztu, ale został zwolniony za kaucją po przejściu badań psychiatrycznych. Brytyjska policja jest w stanie wysokiej gotowości po ostatnich atakach terrorystycznych. Reuters przypomina, że w sierpniu w pobliżu Pałacu Buckingham pojawił się człowiek, który miał przy sobie miecz. Zaatakował trzech funkcjonariuszy, którzy próbowali go zatrzymać. Napastnik został oskarżony o terroryzm.