Przez 60 lat byli najlepszymi przyjaciółmi. Okazało się, że są braćmi

Walter McFarlane i Alan Robinson poznali się w szkole podstawowej na Hawajach. Chłopcy od razu się polubili. Łączyła ich wspólna pasja, ponieważ obaj uwielbiali grać w grę karcianą cribbage. Chłopców zbliżyły do siebie również historie rodzinne. Alan był adoptowany, a Walter nigdy nie poznał swojego ojca. Ich przyjaźń przetrwała lata – od 60 lat są najlepszymi przyjaciółmi.

Od kilkudziesięciu lat Robinson i McFarlane szukali swoich biologicznych ojców. Poszukiwania były jednak bezskuteczne. W związku z tym, mężczyźni postanowili udać się do biura, które zajmuje się badaniem rodzinnych historii. Specjalny system informatyczny, którym posługiwała się agencja łączył Waltera z użytkownikiem Robi737, Okazało się, że jest to właśnie Alan Robinson. O całej sprawie dowiedzieli się tuż przed świętami. – To najlepszy prezent na Boże Narodzenie, jaki mogłem sobie wymarzyć – mówił wzruszony Walter.