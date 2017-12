23-latka wspina się na najwyższe budowle na świecie. Jej zdjęcia zapierają dech w piersiach!

Galeria:

Niesamowite zdjęcia "na wysokościach" 23-letniej Rosjanki

Andrea Nikolau pochodzi z Rosji. 23-latka od dzieciństwa lubiła wyzwania i adrenalinę. Rosjanka nie boi się wysokości, dlatego wchodziła już m.in. na takie budynki jak China 117 Tower, który ma 600 metrów wysokości czy Dubai Mall. Nikolau stanęła również na szczycie wieży Eiffla oraz słynnej barcelońskiej katedry Sagrada Familia.

23-latka postanowiła uwieczniać swoje wyprawy i udostępniać zdjęcia w mediach społecznościowych. Jej profil szybko zyskał niezwykłą popularność. Na Instagramie wyczyny Rosjanki śledzi ponad 500 tysięcy obserwatorów. Publikowane przez nią zdjęcia to nie tylko selfie. Czasem w podróżach na szczyt 23-latce towarzyszą znajomi czy jej partner. Nikolau zaprzecza jakoby publikowała zdjęcia tylko po to, aby zdobyć sławę czy pieniądze. – Wspinaczka od zawsze była moją pasją. Poza tym stojąc na szczycie widzisz przed sobą coś niesamowitego, czego nie może zobaczyć każdy. Ten widok i tak wysokość dają niesamowite poczucie wolności. To uczucie nieporównywalne z niczym innym – opowiada Rosjanka zapowiadając zdobycie kolejnych wysokich budowli.