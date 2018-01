Irlandia. Polak zadźgany na śmierć w sylwestrową noc

Tragedia rozegrała się około godziny 23 przy Dublin Street. Służby zostały wezwane do mężczyzny, który ucierpiał wskutek ataku nożem. 40-latek z Polski trafił do miejscowego szpitala, gdzie zmarł z powodu odniesionych ran krótko po 9:30 rano. Rzecznik policji poinformował, że została już przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzny, ale jej wyniki nie zostały dotychczas przekazane do informacji publicznej.

Irlandzka Garda prowadzi dochodzenie w celu ustalenia sprawcy i okoliczności morderstwa. Służby apelują do świadków, przejezdnych i członków polskiej społeczności o współpracę i dzielenie się informacjami, które mogą się okazać pomocne w śledztwie. „The Irish Times” informuje, że dotychczas nikt nie został aresztowany.

Ofiara to 40-letni Marek Ś., który mieszkał w Irlandii od 10 lat. Policja jest w kontakcie z jego rodziną.