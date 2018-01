Trenerka aresztowana za seks z nieletnim. Miasteczko w szoku

Kobieta pracowała od października jako trenerka w szkole średniej w miejscowości Gooding. Oskarżona była wcześniej zatrudniona w charakterze „wolontariuszki” przez lokalne władze. Dyrekcja szkoły oświadczyła, że Kuroki zajmowała się w placówce jedynie trenowaniem drużyny koszykarskiej i nie była etatową nauczycielką.

Do kontaktów seksualnych z nieletnim kobieta przyznała się sama. Opowiedziała matce uwiedzionego przez siebie chłopaka o ich związku. Uczeń szkoły średniej miał być w wieku od 16 do 17 lat, nie zostało potwierdzone czy należał do drużyny koszykarskiej. Matka chłopaka nagrała słowa Ann Kuroki i udała się na policję, która wszczęła dochodzenie w sprawie trenerki. Kobietę aresztowano 5 stycznia.

W szkole, w której pracowała kobieta toczy się obecnie wewnętrzne śledztwo przeciwko niej. Placówka zerwała z Kuroki kontrakt 4 stycznia jeszcze przed aresztowaniem. W poniedziałek postawiono jej zarzuty uprawiania seksu z nieletnim. Według informacji uzyskanych przez policję, oskarżona miała kontakt fizyczny z chłopakiem około 15 razy, uczeń przychodził do niej co sobotę, spotkaniom towarzyszył alkohol. Sprawa zbulwersowała społeczność miasteczka.