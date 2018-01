Co ze zdrowiem Donalda Trumpa? Lekarz prezydenta przerwał milczenie

W krótkim oświadczeniu lekarz poinformował, że testy wypadły „nadzwyczaj pomyślnie”. Z jego komunikatu dowiadujemy się, że „prezydent Trump cieszy się doskonałym zdrowiem”. Szczegóły mają zostać podane do informacji publicznej we wtorek.

Piątkowe badania były pierwszymi od czasu objęcia przez Donalda Trumpa fotela prezydenta USA, o których publicznie poinformowano. Zostały przeprowadzone w atmosferze rosnących spekulacji wywołanych przez książkę „Fire and Fury”, której autor przekonuje, że głowa państwa nie jest psychicznie zdolna do sprawowania urzędu.

Amerykańskie media podkreślają, że prezydenci Stanów Zjednoczonych nie są zobowiazani do przejścia badań zdrowia psychicznego ani fizycznego przed objęciem urzędu. Mimo tego w ciągu ostatnich dekad zazwyczaj sie na nie decydowali, a pozytywne wyniki wzmacniały ich mandat do prezydentury. Wizyta Trumpa w Walter Reed Medical Center kontynuuje długą tradycję. Wcześniej inni prezydenci przechodzili regularne kontrole, aby uspokoić opinię publiczną. Ostatnie prezydenta Baracka Obamy z 2016 roku wykazały przykładowo, że obniżył się u niego poziom cholesterolu od czasu poprzedniego badania z 2014 roku.

Książka Michaela Wolffa

Z książki „Fire and Fury: Inside the Trump White House” można dowiedzieć się, że Trump był wręcz „oszołomiony” swoim zwycięstwem w wyborach prezydenckich. Kiedy przegrana Hillary Clinton stałą się faktem, Trump miał wyglądać, jakby „zobaczył ducha”. Sprawiał wrażenie przerażonego i dopiero później uwierzył, że jest zdolny do objęcia urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Co więcej, Trump miał być zły podczas inauguracji swojej prezydentury, ponieważ większość gwiazd zignorowała wydarzenie. Co ciekawe, prezydentowi nie spodobał się również Biały Dom, który jego zdaniem jest „przerażający”.

W książce Wolffa nie brakuje mocnych i kontrowersyjnych fragmentów. Jednym z nich jest opis relacji Trumpa z trzecią żoną Melanią. Według ustaleń pisarza, prezydent od dawna nie sypia z 47-letnią modelką, a zamiast niej wybiera... żony kolegów. Co więcej, Trump miał publicznie chwalić się swoimi podbojami i poniżać rogatych mężów w towarzystwie swoimi żartami. Zarówno Donald Trump jak i Pierwsza Dama zaprzeczają doniesieniom opublikowanym w książce. Twierdzą, że książka doskonale sprzeda się w dziale z fikcją i zapowiadają podjęcie kroków prawnych przeciwko autorowi. Wcześniej próbowali także zablokować publikację.