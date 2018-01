Zamieszki i splądrowane sklepy H&M. Wszystko przez jedną reklamę

Galeria:

Protesty przed sklepami, zniszczone salony. Oburzenie na H&M

Wszystko zaczęło się od reklamy bluzy z kapturem, w której wystąpił czarnoskóry chłopiec. Dziecko miało na sobie ubranie z napisem „coolest monkey in the jungle”, czyli „najfajniejsza małpa w dżungli”, co szybko zostało okrzyknięte działaniem rasistowskim. Choć sieć wycofała się już z kampanii z udziałem ciemnoskórego dziecka, a produkt reklamuje teraz biały chłopiec, sprawa wciąż budzi emocje.

W Republice Południowej Afryki zwolennicy radykalnego lewicowego Ruchu Bojowników o Wolność Gospodarczą zorganizowali protesty w pobliżu sklepów H&M. Na zdjęciach i nagraniach widać, że nie skończyło się jedynie na demonstracjach – doszło do niszczenia wystaw i demolowania lokali. Przedstawiciel Ruchu Floyd Shivambu na Twitterze podkreślił, że H&M „ponosi konsekwencje swojego rasizmu”. W swoich postulatach poszedł jeszcze dalej, pisząc: „Wszyscy racjonalnie myślący ludzie powinni się zgodzić, że ta sieć sklepów nie powinna dłużej działać w RPA”.

Południowoafrykanka policja poinformowała o aktach wandalizmu, do których doszło w Johannesburgu. "W centrum handlowym East Rand Mall protestujący zdołali wedrzeć się do sklepu i ukraść kilka przedmiotów. Przedstawiciele policji interweniowali i doprowadzili do rozproszenia grupy, używając przy tym gumowych kul" – czytamy w oświadczeniu policji.