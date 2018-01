Polka wybrana do finału brytyjskiego „Top Model”

Galeria:

Polka w finale brytyjskiego "Top Model"

33-letnia Polka mieszka na co dzień w Wielkiej Brytanii, jednak pochodzi ze Świebodzina. Wychowywała się w wielodzietnej rodzinie i do Anglii przyjechała trzy lata temu. Miała 30 lat, nie znała języka, a na miejscu nie miała znajomości ani rodziny. Żeby się utrzymać pracowała jako kelnerka. Uczyła się także angielskiego. Kiedy Filipowska poznała swojego partnera, który jest fotografem, nauczył on ją pracy przed obiektywem i rozbudził pewność siebie.

Jak mówi Filipowska, zgłaszając się do Top Model UK, na nic nie liczyła. Ku jej zaskoczeniu, dostała się do kolejnego etapu. – Zostałam wybrana do finału Top Model UK i mój świat diametralnie się zmienił. Zaczęłam współpracę z innymi fotografami, biorę udział w sesjach zdjęciowych i dostaję sporo ofert współpracy – opowiada kobieta.

Filipowska prowadzi też bloga o modzie i zdrowiu, a jej profil na Instagramie śledzi już ponad 10 tysięcy osób. Finały Top Model odbędą się 6 i 7 kwietnia 2018 roku w Hiton Metropole w Londynie.