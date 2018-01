L'Oreal chce przełamać stereotypy. W reklamie kosmetyków do włosów wystąpi modelka w hidżabie

Galeria:

Pierwsza modelka w hidżabie w kampanii L'Oreal

Amena Khan mieszka na co dzień w Wielkiej Brytanii. Kobieta prowadzi bloga o tematyce lifestyle'owej, gdzie udziela porad dotyczących makijażu czy pielęgnacji ciała. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 570 tysięcy użytkowników. Firma L'Oreal Paris postanowiła wykorzystać popularność blogerki i zaprosić ją do współpracy przy kampanii reklamowej nowej linii kosmetyków do włosów Elvive World of Care. Khan będzie reklamować serię I'm The Pink One. Jest ona przeznaczona dla kobiet, które mają matowe włosy i chcą im nadać blasku.

Khan nie kryła podekscytowania z powodu udziału w kampanii. - Ile marek zdecydowałoby się na to, aby w reklamie kosmetyków do włosów pokazać osobę, która ma zakryte włosy? To, co naprawdę docenili to mók głos i charyzma, która przyciąga potencjalnych klientów - mówi nieskromnie blogerka.

Z kolei przedstawiciele L'Oreal podkreślili, że ich celem było przede wszystkim doprowadzenie do zmiany myślenia o kobietach w hidżabach. - Zazwyczaj uważa się, że muzułmanki nie używają kosmetyków, że nie dbają o swój wyglą Tymczasem jest zupełnie inaczej. Taki sposób myślenia jest krzywdzący. Poza tym kobiety w domach nie noszą hidżabów - tłumaczą pomysłodawcy kampanii.