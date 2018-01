Bez kas i bez kolejek. Amazon otworzył sklep przyszłości

Galeria:

Amazon otwiera spożywczy sklep przyszłości

Aby wejść do sklepu Amazon Go należy skorzystać z aplikacji zainstalowanej na smartfonie. Sklep zaopatrzony jest w specjalne kamery i czujniki, które śledzą, co klienci biorą z półek. W aplikacji widoczna jest lista tych rzeczy, a jeżeli klient odłoży towar z powrotem na półkę, produkty te usuwane są z rachunku. Należność za zakupy pobierana jest z karty płatniczej klienta w chwili, gdy opuszcza on sklep.

Jak czytamy w sklepie kupić można śniadania, lunche, kolacje i przekąski, które przygotowują szefowie kuchni i zaprzyjaźnione piekarnie. W sklepie pracują też ludzie - zarówno w kuchni, jak i w sklepie, gdzie pracownicy pomagają klientom oraz na bieżąco uzupełniają półki z jedzeniem.

Sklep został testowo otwarty dla pracowników Amazona już w grudniu 2016 roku. Początkowo jednak pojawiały się problemy związane m.in. z identyfikowaniem klientów o podobnym typie budowy ciała. Na razie nie wiadomo, czy Amazon planuje otworzyć podobne sklepy w innych lokalizacjach.