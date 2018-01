Tragiczna próba zrobienia selfie. Mężczyzna potrącony przez pociąg

Nagranie zostało zamieszczone w internecie. Autor nagrania ma na imię Siva i udało się ustalić, że pracuje jako trener na siłowni. Chciał on wykonać video selfie na tle nadjeżdżającego pociągu, co w Indiach jest ostatnio modnym wśród młodych ludzi trendem i niestety kończy się tragicznie. Film trwa około 20 sekund i widać na nim, że mężczyzna ignoruje ostrzeżenia oraz sygnał z pociągu. Około 11. sekundy maszyna uderza w głowę autora nagrania a telefon upada na ziemię. Amator selfie przeżył, ale odniósł obrażenia. Za naruszenie przepisów bezpieczeństwa musiał też zapłacić mandat w wysokości 500 rupii (ok. 26 złotych).

Jak wspominaliśmy na początku, w Indiach popularne jest robienie selfie w niebezpiecznych warunkach. W październiku 2017 trójka nastolatków została przejechana przez pociąg w stanie Karnataka, podczas próby wykonania zdjęcia. W styczniu ubiegłego roku, dwójka młodych także chciała nagrać się na tle nadjeżdżającej lokomotywy i została przez nią śmiertelnie potrącona. W latach 2014-2016 ze wszystkich 127 zgonów podczas próby wykonania selfie aż 76 miało miejsce w Indiach.

Komunikat ostrzegający przez niebezpieczeństwem związanym z robieniem fotografii na torach wydało indyjskie South Central Railway. „Robienie selfie na torach, krawędziach peronów lub pociągach jest niebezpieczne i karalne. Możecie stracić własne życie i przyczynić się do krzywdy innych” – czytamy. Przypomniano także, że za wykonywanie takich zdjęć grozi mandat do 1000 rupii a nawet pół roku więzienia.

Głos w sprawie zabrał także Piyush Goyal, minister ds. transportu kolejowego. „Jesteśmy wstrząśnięci tragediami, które w ostatnich dniach wynikły z chęci zrobienia selfie oraz popisania się. Wzywam wszystkich, aby zamiast ryzykować życie spróbowali skierować swoją energię na bardziej produktywne obszary i pomogli w budowie nowych Indii” – napisał polityk na Twitterze.