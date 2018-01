Papież wysyła swego delegata do Chile. Ma zbadać sprawę pedofilii

We wtorek 30 stycznia Watykan poinformował, że biskup Charles Scicluna pojedzie do Chile, aby "wysłuchać tych, którzy wyrazili chęć dostarczenia dowodów" w sprawie biskupa Juana Barrosa.

Barros był protegowanym Rev Fernando Karadima, charyzmatycznego i potężnego politycznie kapłana, który został oskarżony przez Watykan w 2011 roku o wykorzystywanie seksualne nieletnich. Jego ofiary zeznały chilijskim prokuratorom, że Barros i inni kapłani ze społeczności El Bosque widzieli, jak Karadima całuje młodzież i byli świadkami jego perwersji, jednak nie reagowali.

Według informacji Associated Press, po tym, jak sprawa wyszła na jaw, biskupi Chile byli tak zdecydowani, aby nie doprowadzić do ujawnienia skandalu, że przekonali Watykan i ostatecznie zgodzono się, że Barros i dwaj inni biskupi – protegowani Karadimy wezmą roczny urlop naukowy. Papież Franciszek w styczniu 2015 roku wyznaczył Barrosa na szefa diecezji Osorno, stwierdzając, że nie ma wystarczających dowodów na to, że wiedział on o ekscesach Karadimy. Sprawa powróciła jednak podczas wizyty papieża w Chile.

