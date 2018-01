Żelazne pręty mają odpędzić bezdomnych. Mieszkańcy oburzeni pomysłem władz

Galeria:

Władze zainstalowały na ławkach żelazne pręty

Władze odpowiadają na zarzuty twierdząc, że otrzymały liczne skargi na osoby śpiące na ławkach. Pręty zainstalowano na jednej lub dwóch ławkach w specyficznych lokacjach w centrum miasta, w odpowiedzi na skargi od handlarzy i obywateli.

W oświadczeniu władz miasta czytamy, że skargi dotyczyły faktu, iż wiele ławek było niedostępnych dla obywateli przez całe dnie, ponieważ były zajmowane przez leżących na nich ludzi.

– Jako rada, musimy utrzymać bezpieczny balans między naszą odpowiedzialnością za zapewnienie dostępności udogodnień społeczeństwu a naszym obowiązkiem opieki nad najsłabszymi członkami naszej społeczności, włączając w to ludzi bezdomnych – twierdzi rada miasta.

Artysta Stuart Semple, który wrzucił zdjęcie jednej z takich ławek do sieci, wskazuje, że wygląda na to, że miasto nie chce bezdomnych ludzi. „To przerażające, oni mają prawo by tutaj być” – dodaje.

Nie jest to początek walki władz Bournemouth z bezdomnymi. W 2015 roku próbowano odstraszyć śpiących na dworcu puszczając z głośników muzykę z filmu „Alvin i Wiewiórki” oraz grające dudy. Z kolei rok później władze miasta ogłosiły, że zakupiono bilety w jedną stronę dla śpiących na ulicach, by przenieść ich z obszaru miasta.