Ratownicy z Nanga Parbat są już w bazie pod K2. „Wracamy do gry”

Adam Bielecki, Denis Urubko i Piotr Tomala wrócili już do polskiej bazy pod K2. Jarosław Botor, który również brał udział w akcji ratunkowej na Nanga Parbat z powodów osobistych wrócił do Polski. Do tej pory powrót pod K2 utrudniały himalaistom złe warunki pogodowe: silny wiatr oraz opady śniegu. „Udało się. Dotarliśmy bezpiecznie do bazy. W górze dwa zespoły. Życie toczy się dalej, a my wracamy do gry o K2” – napisał Adam Bielecki.

29 grudnia uczestnicy polskiej wyprawy na K2 wylecieli do Pakistanu, skąd jeepami udało się do Askole. W zespole, którym kieruje Krzysztof Wielicki jest w sumie 13 osób. W narodowej wyprawie na szczyt K2, którego jeszcze nikomu nie udało się zdobyć zimą, uczestniczą m.in Adam Bielecki, Denis Urubko oraz Piotr Tomala, którzy wzięli udział w akcji ratunkowej na Nanga Parbat. 3 stycznia himalaiści wyruszyli w kierunku bazy pod K2. W sumie w karawanie, która transportowała sprzęt uczestniczyło ponad 100 tragarzy. Pod K2 polska ekipa dotarła po siedmiu dniach, zgodnie z planem.

Bielecki: K2 jest marzeniem każdego himalaisty

– To nie jest góra, na którą da się wejść. To góra, na którą trzeba się wspiąć. Na K2 panują dużo bardziej surowe warunki, niż w Himalajach. To góra wysoka, trudna technicznie, słynąca ze złej pogody. Do tego dochodzą silne prądy strumieniowe, tak zwany jet stream, czyli wiatry, wiejące na dużych wysokościach, które interesują tak naprawdę tylko pilotów odrzutowców międzykontynentalnych i himalaistów. K2 jest marzeniem każdego himalaisty. Ta góra jest uważana za najtrudniejszy z ośmiotysięczników – powiedział Adam Bielecki przed startem wyprawy.

