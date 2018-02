Zjedli krowę ukąszoną przez węża. Dziesiątki osób w szpitalu

Do sytuacji doszło w miejscowości Mpoza w Prowincji Przylądkowej Wschodniej. Mieszkańcy znaleźli martwą krowę, która została zabita przez jadowitą kobrę i postanowili przyrządzić mięso z martwego zwierzęcia. U ponad 50 osób, które uraczyły się posiłkiem szybko wystąpiły objawy silnego zatrucia pokarmowego i wymagały pilnej pomocy medycznej. Wśród ofiar znajduje się 16 dzieci oraz cztery osoby starsze. Najbardziej potrzebujący trafili do Akademickiego Szpitala imienia Nelsona Mandeli w mieście Mthatha. Poszkodowani ze słabszymi objawami zostali przewiezieni do trzech pozostałych placówek regionalnych.

U osób, które spożyły mięso zmarłej krowy wystąpiła biegunka, bóle głowy, skurcze żołądka oraz wymioty. – Apelujemy do mieszkańców wszystkich miejscowości, aby nie spożywali martwych zwierząt, ponieważ może to nieść ze sobą poważne zagrożenie dla zdrowia – powiedział Sizwe Kupelo, rzecznik resortu zdrowia w Prowincji Przylądkowej Wschodniej. Przypomniano, że jad kobry może długo utrzymywać się wewnątrz organizmu ofiary węża. Osoba spożywająca mięso z ukąszonego zwierzęcia ryzykuje nawet utratę życia.