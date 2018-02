Przerażający raport ECDC dot. odry w Europie. Trzy razy więcej przypadków w ostatnim roku

W 30 krajach Unii Europejskiej odnotowano ponad 14 tysięcy przypadków zachorowania na odrę, co przyczynia się do wybuchu nowych epidemii. Jest to ponad trzykrotność przypadków tej choroby w 2016 roku. Przyczyną tego zjawiska może być brak szczepień.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w raporcie informuje, że w 2017 roku w 30 europejskich krajach odnotowano 14 451 przypadków odry, podczas gdy w 2016 roku było to 4 643 przypadków. 87 procent wszystkich osób, które zachorowały w 2017 roku na odrę, było niezaszczepionych w chwili zarażenia. Najwięcej przypadków zachorowań na odrę zgłoszono w Rumunii (10 623). W kraju tym zmarło w jej wyniku 15 osób. We Włoszech odnotowano prawie 5 tys. przypadków zachorowań, w Grecji – 1,5 tysiąca, a w Niemczech ponad 900. ECDC podało, że od początku 2016 roku w krajach Unii Europejskiej odnotowano 50 zgonów z powodu odry. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega, że aby zapobiec odrze, konieczny jest wskaźnik zaszczepień wynoszący co najmniej 95 procent. Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób zakaźnych wieku dziecięcego i jest wywoływana przez należący do rodziny paramyksowirusów wirus odry. Dotychczas zidentyfikowano 21 szczepów wirusa. Zakaźność odry jest bardzo wysoka i przekracza ona 95 procent. Dla zapobiegania zachorowaniom stosuje się szczepienia dzieci atenuowanym wirusem odry w osobnej szczepionce lub w szczepionce MMR.