Pokrywa silnika odpadła w trakcie lotu. Pasażerowie pokazują nagrania

Huk i wstrząsy

Zdarzenie relacjonuje „The New York Times”. W trakcie wtorkowego lotu linii United Airlines z San Francisco do Honolulu pasażerowie usłyszeli nagły huk i poczuli silne wstrząsy. Osoby zajmujące miejsca po prawej stronie zauważyli latające na zewnątrz kawałki metalu. Okazało się, że z jednego z silników oderwała się pokrywa. Przedstawiciele linii lotniczych w przesłanym oświadczeniu stwierdzili, że ich piloci postąpili zgodnie z protokołem, dzięki czemu udało się bezpiecznie wylądować na lotnisku w Honolulu. Nie wiadomo, co spowodowało usterkę. Jak powiedział Ian Gregor, rzecznik Federalnej Administracji Lotniczej, instytucja rozpoczęła śledztwo.

Niepotrzebna instrukcja

W sieci pojawiły się relacje pasażerów feralnego lotu. Haley Ebert, która siedziała od strony okna przy prawym skrzydle relacjonuje, że najpierw odpadła obudowa silnika. Kawałki metalowej części spadły do oceanu, zaś jedna ze śrub uderzyła w skrzydło, co spowodowało olbrzymi huk. Dodała, że wstrząsy jakie poczuła, były największe jakich doświadczyła w życiu, nawet większe od tych podczas turbulencji. Ebert zamieściła również nagranie z wydarzenia.

Niektórzy pasażerowie wykazali się sporym opanowaniem. Erik Haddad wrzucił na Twittera zdjęcie instrukcji lotniczej z uszkodzonym silnikiem w tle, z podpisem: „Nie widzę nic na temat tej sytuacji w instrukcji”.

Jak podaje „The New York Times”, podobna sytuacja miała w 2016 roku podczas lotu z Phoenix do San Francisco. Wtedy po tym, jak pokrywa silnika odpadła, samolot zawrócił na lotnisko.

