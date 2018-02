Zdjęcie papieża Franciszka stało się hitem internetu. Wszystko za sprawą dziewczynki z zespołem Downa

Podczas zwyczajowej audiencji Ojca Świętego w Watykanie doszło do niecodziennej sytuacji. Kiedy papież Franciszek dzielił się z wiernymi swoimi refleksjami, w jego stronę ruszyła dziewczynka z zespołem Downa. Kilkulatkę chcieli zatrzymać papiescy ochroniarze, jednak Franciszek nie wyraził na to zgody. Kiedy dziewczynka do niego podeszła, odparł: „Chodź, usiądź ze mną” .

Niewiele się zastanawiając, dziecko usiadło na papieskim tronie. Do końca audiencji Ojciec Święty trzymał dziewczynkę za rączkę. Fotografia, na której udokumentowano ten moment podbiła serca internautów. Do tej pory polubiło ją ponad 800 tysięcy osób, a około 260 tysięcy użytkowników podzieliło się fotografią ze swoimi bliskimi.