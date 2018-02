Szef MSZ Luksemburga żąda „opcji atomowej” wobec Węgier. To odpowiedź na przemówienie Orbana

Jean Asselborn odnosił się w trakcie wywiadu do przemówienia Viktora Orbana wygłoszonego w niedzielę. Premier Węgier podsumował 2017 rok, głównie w kontekście działalności jego partii Fidesz. Zagroził zamknięciem organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla uchodźców. – Narody przestaną istnieć, Zachód zginie, a tymczasem Europa nawet nie zauważy, że jest zajmowana – mówił Orban.

– To stanowisko pasuje do dyktatora, dla którego ważniejsze jest utrzymanie władzy niż przyzwoitość polityczna – skomentował Asselborn. W jego opinii jednostronne podejście do islamu, które prezentuje Orban narusza zasadę wolności religijnej zakotwiczonej w traktatach unijnych. – Węgry zmierzają w kierunku kraju, który utracił kompas godności ludzkiej – skomentował.

Według szefa MSZ Luksemburga, Unia Europejska powinna uruchomić wobec Węgier procedurę z artykułu 7 Traktatu UE. – Europa musi powstać i wyrazić swoje oburzenie, a wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka powinien zdać sprawę na temat sytuacji na Węgrzech Radzie Praw Człowieka ONZ – przekonywał polityk.