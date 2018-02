Kylie Jenner zrezygnowała ze Snapchata. Wartość firmy spadła o 1,7 miliarda dolarów

Galeria:

Kylie Jenner rezygnuje ze Snapchata

Kylie Jenner, amerykańska celebrytka, która jest znana m.in. z udziału w programie „Z kamerą u Kardashianów” , zapowiedziała na Twitterze, że rezygnuje z korzystania z aplikacji Snapchat. Gwiazda zapytała również swoich fanów, czy ktoś jeszcze ma zamiar do niej dołączyć.

Decyzja Jenner okazała się zabójcza dla właścicieli Snapchata. W ciągu zaledwie kilkunastu godzin akcje spółki spadły o 6 proc. w dół. Oznacza to, że firma straciła na swojej rynkowej wartości aż 1,7 mld dolarów. Spadków nie powstrzymał nawet kolejny wpis na Twitterze Kylie Jenner, która zapewniła, że nadal ceni sobie tą aplikację. Specjaliści podkreślają, że na spadki wyceny firmy wpływ miały również wprowadzone niedawno aktualizacje, które nie spodobały się użytkownikom.

Zmiany na Snapchacie

Jakiś czas temu Snapchat wprowadził zmiany, które nie do końca spodobały się użytkownikom aplikacji. Zniknęła m.in. zakładka, która wyświetla przez 24 godziny „Stories”. Od teraz materiały zamieszczane przez naszych znajomych, będą trafiać do zakładki „Odkrywaj”. Ponadto, historie nie są już porządkowane chronologicznie. Aplikacja umieszcza naszych znajomych w rankingach na podstawie tego, z kim mamy najwięcej kontaktu. Oznacza to, że najprostszym sposobem na znalezienie nowych postów od każdego, kto nie kwalifikuje się jako „najlepszy przyjaciel”, może być wpisanie nazwy na pasku wyszukiwania u góry strony „Znajomi”. Znaczna część użytkowników aplikacji apeluje, by wycofano wszystkie poprawki. „Independent” podkreślał jednak, że odwrócenie zmian jest mało prawdopodobne, ponieważ mają one pomóc firmie zwiększyć zyski.