Macedonia gotowa zmienić nazwę. Ma dla Grecji cztery propozycje

Rząd Macedonii ma nadzieję, że sprawę do się rozwiązać w ramach czerwcowego spotkania przedstawicieli krajów UE i szczytu NATO, który odbędzie się w lipcu. Grecja sprzeciwia się stosowaniu przez sąsiada nazwy Macedonia twierdząc, że na mocy obowiązującej w tym kraju konsytuacji, rząd w Skopje może zgłaszać roszczenia do terytorium o tej samej nazwie, znajdującego się na północy Grecji.

Premier Macedonii już wcześniej zapowiadał, że rozwiązaniem postulowanym przez jego kraj może być „dodanie kwalifikatora geograficznego”. Szczegółowe propozycje przedstawił w rozmowie z dziennikarzami po spotkaniu przedstawicieli krajów Zachodnich Bałkanów w Londynie. – Propozycje są następujące: Republika Północnej Macedonii, Republika Górnej Macedonii, Republika Wardar Macedonii i Republika Macedonii (Skopje) – stwierdził Zaew. Pytany o to, czy Grecy będą zadowoleni z tego typu rozwiązań, premier stwierdził: „Tak... Mają wersje, które bardziej się im podobają i takie, które mniej przypadły im do gustu”. Jak zaznaczył, pytaniem otwartym wciąż pozostaje to, czy naprawdę konieczna jest zmiana macedońskiej konstytucji, na co także nalegają Grecy.

Protest w Skopje

Sprawa budzi duże emocje w obu krajach. W Atenach regularnie odbywają się protesty, których uczestnicy nalegają, by sąsiad całkowicie zrezygnował z nazwy „Macedonia”, nawet w zestawieniu z innym wyrazem. We wtorek kilka tysięcy osób zgromadziło się w centrum Skopje, protestując przeciwko negocjacjom w Grecją. Demonstranci przynieśli ze sobą symbole narodowe, mieli też banery „Koniec z greckim rasizmem” i „Koniec negocjacji”. W trakcie wiecu spalona została grecka flaga. Przypomnijmy, że rząd w Skopje zrobił już pierwszy ukłon w kierunku sąsiada. Zmieniono nazwę centralnego portu lotniczego, który dotychczas nosił imię Aleksandra Wielkiego. Od teraz będzie to „Międzynarodowe Lotnisko Skopje”. Prowadzić będzie do niego autostrada zwana „Przyjaźń”.

Grecy nie chcą dwóch „Macedonii”

Z przeprowadzonego w Grecji sondażu wynika, że ponad dwie trzecie obywateli opowiada się za zmianą nazwy kraju byłej Jugosławii na taką, która nie będzie miała nic wspólnego z greckim regionem. 21 stycznia w protestach w centrum Salonik wzięło udział ponad 300 tysięcy osób. Na demonstracji w Atenach pojawiło się blisko 140 tysięcy Greków, którzy protestowali przeciwko porozumieniu z sąsiadem z północy, które umożliwiałoby byłej republice jugosłowiańskiej posługiwanie się nazwą „Macedonia”.

Czytaj także:

Sondaż. 61 proc. obywateli europejskiego kraju zgadza się na zmianę jego nazwy