Mózg jest świadomy minuty po ostatnim uderzeniu serca. Tak wygląda śmierć według najnowszych badań

_Badania neurologów na grupie dziewięciu umierających pacjentów przyniosły zaskakujące informacje, przeczące naszej dotychczasowej wiedzy o umieraniu. Według najnowszej wiedzy, moment śmierci nie powinien być wyznaczany zatrzymaniem akcji serca, ale ostatnią falą elektryczną przepływającą przez nasz mózg. Odkrycie to oznacza, że nawet przez trzy albo pięć minut od kiedy serce przestaje bić, a ciało nie daje oznak życia, mózg zachowuje świadomość.

Przełomowe badanie zostało przeprowadzone przez zespół neurologów, z przewagą członków Charité–Universitätsmedizin Berlin. Do sukcesu przyczyniło się dziewięciu pacjentów z postępującymi uszkodzeniami mózgów, który nie wyrazili zgody na resuscytację. Naukowcy rejestrowali sygnały wysyłane przez ich mózgi podczas ostatnich chwil życia. W ten sposób mieli nadzieję na uzyskanie nowych informacji o umieraniu. I uzyskali.

Z eksperymentu jednoznacznie wynikało, że nawet po tym, jak serce przestawało bić, komórki i neurony w mózgu nadal funkcjonowały. Działo się to aż do ostatniej fali elektrycznej, która „wygaszała” mózg, długo po tym, jak krew i tlen przestały być pompowane do ciała. Neurolodzy podkreślają jednak, że nawet ta fala kończąca pracę mózgu nie musi oznaczać precyzyjnego momentu śmierci. – Nigdy nie mieliśmy metody do diagnozowania śmierci mózgu, ani możliwości zbadania, w którym momencie traci się resztki świadomości – podkreślali w wywiadzie dla Newsweeka.