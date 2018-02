Detergenty są szkodliwe dla naszego zdrowia. „Podobne skutki ma palenie 20 papierosów dziennie”

Zespół naukowców z norweskiego Uniwersytetu w Bergen wziął pod lupę środki czystości. Wyniki badań zostały opublikowane na łamach magazynu „American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine” , który jest wydawany przez Amerykańskie Towarzystwo Chorób Klatki Piersiowej.

Badacze poddali analizie informacje zebrane pod 6235 osób, które wzięły udział w Europejskim Badaniu Zdrowotnym. Okazuje się, że częste stosowanie detergentów ma fatalne skutki dla naszego zdrowia. Naukowcy wskazują, że u osób, które przez okres około 20 lat korzystają przy sprzątaniu ze środków czystości w postaci płynów, proszków czy aerozoli, może się znacząco pogorszyć praca płuc. Zdaniem badaczy efekty są podobne do tych, które pojawiają się u osób wypalających po około 20 papierosów dziennie. Ponadto, u osób, które zawodowo zajmują się sprzątaniem, a co za tym idzie, mają częstszy kontakt ze środkami czystości, zachorowalność na astmę była znacznie częstsza. Ryzyko zachorowania jest u nich większe aż o 43 procent.

Kierująca pracami grupy badawczej Oistein Svanes tłumaczyła, że zmiany w płucach są spowodowane tym, że producenci dodają do detergentów amoniak oraz chlor, które działają drażniąco na drogi oddechowe. Sarah MacFadyen z British Lung Foundation dodała, że szkodliwe substancje znajdują się nie tylko w środkach czystości, ale i pozostałościach farb, klejów oraz innych chemikaliów obecnych we wnętrzach. One również mogą mieć negatywny wpływ na nasze płuca.