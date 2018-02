Wielka Brytania. Trzy Polki zginęły w wypadku

BBC podaje, że trzy kobiety zginęły wczoraj po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką. Samochody jechały w przeciwnych kierunkach, a przyczyną wypadku mogły być niekorzystne warunki pogodowe. Po intensywnych, całonocnych opadach śniegu drogi na wschodzie kraju są oblodzone i śliskie. Śledczy podają jednak, że jest za wcześnie, by jednoznacznie stwierdzić, że do zderzenia samochodów doszło w następstwie trudnych warunków atmosferycznych. Przyczynę wypadku ma wykazać śledztwo.

Policja w Lincolnshire podała, że kobiety podróżowały samochodem marki Renault Clio. Do kolizji doszło około godz. 6 lokalnego czasu nieopodal miasta Baston. Ofiary wypadku to obywatelki Polski w wieku 34-50 lat. Czwarta osoba biorąca udział w wypadku została przewieziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Lokalna policja prosi, by osoby, które były świadkami zdarzenia, zgłosiły się do funkcjonariuszy. Lokalna polska społeczność rozpoczęła już na Facebooku zbiórkę środków pieniężnych dla rodzin ofiar wypadku.