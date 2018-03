Łoś zamieszkał na pastwisku ze stadem krów

Dzikie stworzenie spacerowało między krowami i widać było, że czuje się bardzo swobodnie. Okoliczni mieszkańcy, którzy zjeżdżali się, aby zaobserwować niecodzienny widok, mówili nawet, że łoś ucinał sobie drzemki.

Wszystko szybko się jednak skończyło, ponieważ rolnicy, którzy martwili się, że łoś mógłby staranować ogrodzenie pastwiska i doprowadzić do ucieczki krów, wezwali na miejsce weterynarza. Dzikie zwierze zostało uśpione i przewiezione do lasu. Ponadto naukowcy ze szkoły w Eberswalde założyli łosiowi obrożę wyposażoną w nadajnik GPS. Dzięki temu będą oni jako pierwsi wiedzieć o tym, że łoś znów wrócił do stada krów.

Była to pierwsza sytuacja, podczas której wyposażono w Brandenburgii łosia żyjącego na wolności w nadajnik. Naukowcy mają także nadzieję, że dowiedzą się dzięki temu więcej na temat ruchów migracyjnych łosi.