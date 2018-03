NA ŻYWO. Oscary 2018 – relacja

20:05 https://twitter.com/TheAcademy/status/970307820661846016 20:00 "Myślę o wszystkich, którzy dziś są nominowani i gratuluje im niesamowicie ciężkiej pracy, która zaprowadziła ich do tej chwili. Macie wielką moc! Wszyscy jesteście zwycięzcami" - napisała na Twitterze Reese Witherspoon, zamieszczając fotografie z gali w 2006 roku. Aktorka została wówczas nagrodzona Oscarem za swoją rolę w "Walk The Line".



https://twitter.com/RWitherspoon/status/970334412117180416 19:50 https://twitter.com/GerardButler/status/970352210725937152 19:44 https://twitter.com/JimmyKimmelLive/status/969791217226543105 19:30 Amerykańska Akademia Filmowa na swoim Facebooku podzieliła się wideo z przygotowań do oscarowej nocy.



19:23 Gospodarzem ceremonii wręczenia Oscarów będzie, jak rok temu, amerykański producent telewizyjny i prezenter Jimmy Kimmel. W sieci zamieścił zdjęcie swojej córki Jane podczas śniadania. "Szczęśliwej oscarowej niedzieli!" - napisał.



https://twitter.com/jimmykimmel/status/970319703569674240 19:18 Pojawiają się pierwsze wpisy w mediach społecznościowych dotyczące Oscarów. Aktorka Reese Witherspoon podzieliła się na Instagramie wspomnieniem tego, jak zdobyła statuetkę za swoją rolę w filmie "Walk The Line".



https://www.instagram.com/p/Bf6F11iBpjC/ 19:15 Przypominamy wszystkie nominacje



Najlepszy film:

"Tamte dni, tamte noce”

"Czas mroku"

"Dunkierka"

"Uciekaj!"

"Lady Bird"

"Nić widmo"

"Czwarta władza"

"Kształt wody"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"



Reżyseria:

Christopher Nolan - "Dunkierka"

Jordan Peele - "Uciekaj!"

Guillermo del Toro - "Kształt wody"

Greta Gerwig - "Lady Bird"

Paul Thomas Anderson - "Nić widmo"



Scenariusz adaptowany:

"Tamte dni, tamte noce"

"Disaster Artist"

"Logan: Wolverine"

"Gra o wszystko"

"Mudbound"



Scenariusz oryginalny:

"I tak cię kocham"

"Uciekaj!"

"Lady Bird"

"Kształt wody"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"



Aktorka:

Sally Hawkins - "Kształt wody"

Frances McDormand - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Margot Robbie - "Jestem najlepsza. Ja, Tonya"

Saoirse Ronan - "Lady Bird"

Meryl Streep - "Czwarta władza"



Aktor:

Timothee Chalamet - "Tamte dni, tamte noce"

Daniel Day-Lewis - "Nić widmo"

Daniel Kaluuya - "Uciekaj!"

Gary Oldman - "Czas mroku"

Denzel Washington - "Roman J. Israel, Esq"



Aktorka drugoplanowa

Mary J. Blige - "Mudbound"

Allison Janney - "Jestem najlepsza. Ja, Tonya"

Lesley Manville - "Nić widmo"

Laurie Metcalf - "Lady Bird"

Octavia Spencer - "Kształt wody"



Aktor drugoplanowy:

Willem Dafoe - "The Florida Project"

Woody Harrelson - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Richard Jenkins - "Kształt wody"

Christopher Plummer - "Wszystkie pieniądze świata"

Sam Rockwell - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"



Film nieanglojęzyczny:

"Fantastyczna kobieta"

"Niemiłość"

"The Square"

"Dusza i ciało"

"The Insult"



Dokument:

"Abacus: Small Enough to Jail"

"Visages, villages"

"Ikar"

"Ostatni w Aleppo"

"Strong Island"

Animacja

"Dzieciak rządzi"

"Coco"

"Breadwinner"

"Ferdinand"

"Twój Vincent"



Piosenka:

Mighty River - "Mudbound"

Mystery of Love - "Tamte noce, tamte dni"

Remember me - "Coco"

Stand Up For Something - "Marshall"

This is me - "Król rozrywki"



Muzyka:

"Dunkierka"

"Nić widmo"

"Kształt wody"

"Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi"

"Trzy billboardy za Ebbing Missouri"



Zdjęcia:

"Blade Runner 2049"

"Czas mroku"

"Dunkierka"

"Mudbound"

"Kształt wody"



Montaż:

"Baby Driver"

"Dunkierka"

"Jestem najlepsza. Ja, Tonya"

"Kształt wody"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"



Efekty specjalne:

"Blade Runner 2049"

"Strażnicy Galaktyki vol. 2"

"Kong: Wyspa Czaszki"

"Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi"

"Wojna o planetę małp"



Dźwięk:

"Baby Driver"

"Blade Runner 2049"

"Dunkierka"

"Kształt wody"

"Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi"



Montaż dźwięku:

"Baby Driver"

"Blade Runner 2049"

"Dunkierka"

"Kształt wody"

"Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi"



Scenografia:

"Piękna i Bestia"

"Blade Runner 2049"

"Czas mroku"

"Dunkierka"

"Kształt wody"



Kostiumy:

"Piękna i Bestia"

"Czas mroku"

"Nić widmo"

"Kształt wody"

"Powiernik królowej"



Charakteryzacja:

"Czas mroku"

"Powiernik królowej"

"Cudowny chłopak"



Film krótkometrażowy:

"DeKalb Elementary"

"The Eleven O'Clock"

"My Nephew Emmett"

"The Silent Child"

"Watu Wote: All of Us"



Krótkometrażowy dokument:

"Edith+Eddie"

"Heaven Is a Traffic Jam on the 405"

"Heroin(e)"

"Knife Skills"

"Traffic Stop"



Krótkometrażowa animacja:

"Dear Basketball"

"Garden Party"

"Lou"

"Negative Space"

"Revolting Rhymes" 19:10 https://www.wprost.pl/kultura/10108372/oscary-2018-ktory-tytul-powinien-zgarnac-statuetke-za-najlepszy-film-wez-udzial-w-naszej-sondzie.html 19:00 Zapraszamy do śledzenia naszej relacji z gali rozdania Oscarów. Start o godzinie 2:00 czasu polskiego w nocy z 4 na 5 marca!