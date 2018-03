Kardynał ostrzega spowiedników: Telefon w konfesjonale jest nadużyciem

Jak informuje Radio Watykańskie, kardynał Mauro Piacenza wypowiedział się na temat spowiedzi podczas wykładu otwierającego doroczny watykański kurs forum wewnętrznego dla spowiedników z całego świata. Kurs ten jest organizowany w okresie wielkiego postu przez kierowaną przez Piacenzę Penitencjarię Apostolską. Penitencjaria bywa też nazywana „Trybunałem Pokuty” i jest najwyższym sądem kościelnym rozpatrującym sprawy sumienia.

„Poważne nadużycie”

Piacenza powiedział, że kapłan używający komórki podczas spowiedzi dopuszcza się poważnego nadużycia. Według niego niewyobrażalne jest, by w trakcie sprawowania tego sakramentu, spowiednik równocześnie pisał sms-y czy korzystał z mediów społecznościowych.

„Ateizm praktyczny”

Według hierarchy korzystanie z telefonu w konfesjonale jest wyrazem „ateizmu praktycznego”, który „ukazuje kruchość wiary samego spowiednika w to nadprzyrodzone wydarzenie łaski", do którego dochodzi podczas spowiedzi. Piacenza podkreślił, że nie może dochodzić do sytuacji, że ksiądz wchodzi do konfesjonału z włączonym telefonem.

Czytaj także:

Papież do zakonnic: To jest służba, a nie niewolnictwo