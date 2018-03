Meghan Markle została ochrzczona. Użyto wody z rzeki Jordan

Nabożeństwo, podczas którego udzielono Meghan Markle sakramentu chrztu odbyło się we wtorek w pałacowej kaplicy królewskiej i trwało około 45 minut. Na uroczystości obecny był także książę Harry. W czasie obrzędów chrztu użyta została woda z rzeki Jordan.

Arcybiskup Canterbury Justin Welby został poproszony o poprowadzenie nabożeństwa po tym, jak nawiązał bliskie więzi z Meghan Markle. Wcześniej udzielał jej bowiem wskazówek dotyczących rytuałów i sakramentów w Kościele Anglii. Meghan Markle, która uczęszczała do rzymsko-katolickiego liceum i wychowywana była w wierze protestanckiej, nie musiała być ochrzczona w obrządku anglikańskim, aby zostać żoną księcia Harrego, jednak podjęła decyzję, że chce to zrobić mimo to. Media zaznaczają, że ten ruch zdaje się być oznaką szacunku dla królowej Elżbiety II, która jest głową Kościoła anglikańskiego.

Decyzja o odprawieniu rytuału w St James's Palace miała szczególne znaczenie dla księcia Harry'ego. Ciało jego matki, księżnej Diany, leżało tam przez tydzień przed pogrzebem w 1997 roku. Niedawno była to kaplica wybrana do organizacji chrztu księcia Jerzego w 2013 roku.

Ślub Meghan i Harry'ego

Pod koniec listopada Pałac Kensington ogłosił na Twitterze zaręczyny księcia Harry'ego z amerykańską aktorką Meghan Markle. Pałac Kensington poinformował, że para weźmie ślub w Kaplicy św. Jerzego na zamku królewskim w Windsorze. W tym miejscu ślub brali m.in. kuzyn Harry'ego Peter Philips i Autumn Kelly, a także książę Karol i Camila Parker-Bowles. Ceremonia jest planowana na 19 maja 2018 roku.