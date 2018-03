Posiedzenie ONZ. Polska potępia atak na Skripala, ale nie oskarża Rosji

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych odbyło się 14 marca, po tym, jak brytyjskie Biuro Spraw Zagranicznych wezwało do jego zorganizowania. Pilne spotkanie przedstawicieli państw członkowskich dotyczyło otrucia Siergieja Skripala i jego córki, o które premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, oskarża Rosjan.

„Potępiamy ten bezprecedensowy atak”

Podczas posiedzenia wystąpiła Joanna Wronecka, ambasador RP przy ONZ. Wronecka podkreśliła, że „Polska jest poważnie zaniepokojona użyciem środka paralityczno-drgawkowego”. – Potępiamy ten bezprecedensowy atak w Wielkiej Brytanii, pierwszy tego rodzaju w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej – powiedziała ambasador.

Pełna solidarność

Wronecka podkreśliła, że Polacy wyrażają „pełną solidarność z Brytyjczykami i brytyjskim rządem”. Dodała, że Polska jest gotowa, by „wspierać naszego bliskiego sojusznika w śledztwie”. Ambasador wspomniała, że użycie substancji chemicznej podczas ataku na Skripala i jego córkę, jest „kolejnym wyraźnym przypadkiem naruszenia prawa międzynarodowego i zasad konwencji o zakazie udoskonalania, produkcji i użycia broni chemicznej”.

Brak wskazania na Rosję

Ambasador wprawdzie wezwała władze Rosji do udzielenia odpowiedzi na pytania Wielkiej Brytanii oraz do współpracy z Organizacją ds. Zakazu Broni Chemicznej, ale nie wskazała jednocześnie, że to właśnie Moskwa stoi za atakiem na byłego rosyjskiego agenta. Tego typu oskarżenie padło m.in. z ust ambasadora USA, Nikki Haley'a, który podkreślił, że Stany Zjednoczone twierdzą, że to właśnie Rosja jest odpowiedzialna za atak przy użyciu broni chemicznej na Skripala i jego córkę.

Oświadczenie May

Przypomnijmy, 12 marca w Izbie Gmin Teresa May powiedziała, że światowi eksperci orzekli, iż substancja, którą otruto Skripala i jego córkę, została stworzona w Rosji. – Znane są próby zabójstw dokonywane na zlecenie Kremla i mamy silne podejrzenia, że tak samo mogło nastąpić w przypadku Sergieja i Julii Skripal. Dopuszczamy dwie wersje zdarzenia: Albo była to próba zabójstwa z premedytacją, albo Rosja dopuściła do wejścia w niepowołane ręce niebezpiecznego środka chemicznego – powiedziała szefowa brytyjskiego rządu.

Odpowiedź Rosji

W odpowiedzi na te zarzuty rzeczniczka MSZ Rosji powiedziała, że nie ma żadnych dowodów na to, że to Rosjanie stoją za próbą zabójstwa byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala. – Nikt nie może powiedzieć w parlamencie swojego kraju, że daje Rosji 24-godzinne ultimatum – powiedziała Zacharowa. I dodała, że „nie powinno się straszyć państwa posiadającego broń atomową”.

