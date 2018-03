Putin wygrywa wybory. Drugiej tury nie będzie

Centralna Komisja Wyborcza Federacji Rosyjskiej podała, że po przeliczeniu 25,03 proc. protokołów z obwodowych komisji wyborczych, Putin ma 72,53 proc. głosów. Kandydat Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej Paweł Grudnin zdobył 15,44 proc. poparcia, a Władimir Żyrinowski 6,84 proc.

Tak duża przewaga obecnego prezydenta nad resztą kandydatów oznacza, że nie dojdzie do drugiej tury wyborów. Według wstępnych informacji, frekwencja wyniosła powyżej 60 procent.

Exit polls

Z danych opublikowanych przez ośrodek socjologiczny WCIOM wynika, że Władimir Putin uzyskał 73,9 proc. głosów. Paweł Grudinin zajął drugie miejsce zdobywając 11,2 proc. głosów, na trzecim uplasował się szef Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Władimir Żyrinowski z wynikiem 6,7 procent. Celebrytka i dziennikarka Ksenia Sobczak osiągnęła wynik 2,5 proc.

Agencja TASS prezentuje z kolei wyniki Fundacji FOM, według których na Putina głosowało 77 proc. wyborców, Grudinin zdobył 11,8 proc. poparcia, a Żyrinowski 5,9 proc.

Prezydent po raz 4.

Wygrana Władimira Putina czyni go najdłużej urzędującym na Kremlu politykiem od czasów Józefa Stalina. 65-letni polityk był już prezydentem Rosji trzykrotnie. Przez dwie czteroletnie kadencje – od 2000 do 2008 roku i od 2012 roku – tym razem na sześcioletnią kadencję. Do 2012 roku formalnie był premierem, a na Kremlu zastąpił go obecny szef rządu Dmitrij Miedwiediew. Wówczas też wprowadzono do konstytucji poprawkę, która wydłużyła prezydencką kadencję do 6 lat. To oznacza, że Władimir Putin zapewnił sobie władzę co najmniej do 2024 roku.

Głosowanie w Rosji

Ze względu na rozmiary kraju i jego położenie w obrębie 9 stref czasowych, wybory w Rosji trwały od 21 w sobotę 17 marca do 19 w niedzielę 18 marca czasu polskiego. Jako pierwsi głosować mogli mieszkańcy Kamczatki, a najpóźniej zamkną się lokale wyborcze w sąsiadującym z Polską obwodzie kaliningradzkim. Głosowanie zorganizowano w 4. rocznicę aneksji Krymu, a sam Putin oddał głos w lokalu wyborczym na terenie półwyspu zajętego bezprawnie zdaniem opinii międzynarodowej.