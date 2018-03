Zastrzelił byłą żonę w galerii handlowej. Po wszystkim próbował popełnić samobójstwo

Do strzelaniny w centrum handlowym doszło w sobotę 17 marca. Według CBS News, policja z okręgu Ventura w Kalifornii zidentyfikowała już ofiarę i sprawcę. Zginęła 29-letnia Parisa Siddiqi, którą zastrzelił były mąż kobiety 33-letni Kevin Crane. Siddiqi była pracownicą galerii handlowej, w której doszło do tragedii. Były mąż 29-latki przyszedł do jej sklepu, gdzie zaczęli się kłócić. W czasie sprzeczki mężczyzna chwycił za broń i zabił kobietę. Jak podaje CBS News, sprawca po wszystkim sam się postrzelił. W stanie krytycznym trafił do szpitala.

Relacja świadków

W centrum handlowym, w którym miały miejsce te dramatyczne wydarzenia policja zarządziła blokadę i ewakuowała wszystkich klientów. Obiekt przez godzinę był niedostępny. Stephanie Fallon, która pracuje w jednym ze sklepów powiedziała dla CBS Los Angeles, że siedziała schowana w szafie przez prawie dwie godziny.

Z informacji przekazanych przez śledczych wynika, że Parisa Siddiqi i Kevin Crane mieli dzieci, którym już zapewniono opiekę.