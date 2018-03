Rytuały voodoo i zmuszanie do prostytucji. Policja uwolniła 39 kobiet

Jak informuje Reuters, hiszpańska policja uwolniła 39 nigeryjskich kobiet, które były przetrzymywane w Almerii przez znaną grupę przestępczą. Kryminaliści przetrzymywali kobiety, z których większość była niepełnoletnia, w zaniedbanych domkach przypominających jaskinie. Dziewczyny były poddawane rytuałom voodoo i zmuszane do prostytucji.

Jak mafia w Chicago

Operacja została przeprowadzona przez brytyjskie i nigeryjskie organy ścigania. Funkcjonariusze aresztowali 89 osób, w tym znanego nigeryjskiego DJ-a. Według doniesień medialnych, zatrzymani odpowiedzialni za przetrzymywanie nastolatek, byli powiązani z siatką przestępczą nazywaną „Eiye Confraternity”, którą hiszpańska policja porównuje do mafii działającej w Chicago w latach 30.

Rytuały voodoo

Jak podała brytyjska narodowa agencja kryminalna, ofiary były poddawane rytuałom voodoo, które miały doprowadzić, by przestępcy przejmowali kontrolę nad nastolatkami i zmuszali je do wykonywania poleceń.

Spłacanie długu

Nigeryjskie kobiety trafiały do Hiszpanii przez Libię i Włochy. Grupa przestępcza, która udawała pośredników, zmuszała ich następnie do prostytucji, by w ten sposób kobiety spłaciły „dług” w wysokości 30 tys. euro, który miał służyć za pokrycie kosztów podróży z Afryki do Europy.

