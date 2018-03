Dramatyczna akcja na lotnisku. Samolot przejechał po nodze mężczyzny

Do zdarzenia doszło na lotnisku Londyn-Gatwick, które jest oddalone o blisko 40 kilometrów od stolicy Wielkiej Brytanii. Jeden z pracowników, który zajmował się bagażami pasażerów uległ tragicznemu wypadkowi. Po jego nodze przejechał samolot rosyjskich linii lotniczych, który miał lecieć do Sankt Petersburga. Maszyna kierowała się na swój pas startowy. Na miejsce zdarzenia natychmiast zostały wezwane służby ratunkowe. Okazało się, że zmiażdżona noga mężczyzny utknęła pod kołem samolotu.

Mężczyzna w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem do szpitala St. George's Hospital w Tooting. Życiu pracownika brytyjskiego lotniska nie zagraża bezpieczeństwo, jednak na chwilę obecną nie wiadomo, czy jego noga będzie sprawna i czy będzie mógł się normalnie poruszać. Na chwilę obecną nie ma również informacji, dlaczego doszło do wypadku. Wyjaśnieniem sprawy i ustaleniem przebiegu incydentu zajmuje się brytyjska policja przy współpracy z pracownikami portu lotniczego Londyn-Gatwick. Lot do Sankt Petersburga został opóźniony o kilka godzin.