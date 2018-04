Zrobiła smoothie ze swojego łożyska. Napój podaje również mężowi i dziecku

Brytyjka Jay Woodal postanowiła spożyć łożysko w dwóch formach: jako tabletki, za które zapłaciła 210 funtów oraz w formie smoothie. Za 40 funtów 33-latka zamówiła specjalny koktajl ze zblendowanych jagód i wody kokosowej oraz łożyska. Kobieta twierdzi, że nigdy nie czuła się lepiej. Smoothie tak bardzo przypasowało kobiecie, że postanowiła podać napój również swojemu mężowi oraz synkowi. – Reakcje ludzi są różne, ale ja się tym nie przejmuje. To moje ciało i moje decyzje. Odkąd spożywam moje łożysko czuję się dużo lepiej i to jest dla mnie najważniejsze. Mam więcej energii, jestem znacznie bardziej pogodna – wyjaśniła dodając, że jej rodzina jest zachwycona oryginalnym smakiem napoju. – Samo łożysko byłoby trochę metaliczne, ale dzięki dodatkom smak jest naprawdę fantastyczny – podkreśliła.

Kobieta twierdzi, że zainspirowała się Kim i Khloe Kardashian. Starsza sióstr oficjalnie przyznała się do tego, że zjadła swoje łożysko. Jej siostra planowała spożyć je w formie tabletek o smaku winogronowym. Celebrytki tłumaczyły, że w ten sposób chcą zapobiec depresji poporodowej i szybciej wrócić do formy po ciąży porodzie. Nie wiadomo jednak skąd wzięła się teoria o pozytywnych skutkach spożywania łożyska, ponieważ nie ma na ten temat żadnych naukowych badań a lekarze odnoszą się do tych rewelacji z dużym dystansem.

