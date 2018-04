Morze wyrzuciło tysiące owoców. Plaża była usłana bananami i awokado

Galeria:

Tego nikt się nie spodziewał. Morze wyrzuciło tysiące owoców

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, mieszkańcy duńskiej wyspy Samso z ochotą udali się na spacer po jednej z kamienistych plaż. To wszystko za sprawą owoców, które wyrzuciło morze. Na zdjęciach, które pojawiły się w mediach społecznościowych widać tysiące bananów oraz awokado. Niektóre owoce nadawały się jeszcze do spożycia z czego ochoczo skorzystali mieszkańcy wyspy.

Skąd się wzięły egzotyczne owoce na duńskiej plaży?

Jak podaje BBC, zarejestrowany pod banderą Liberii kontenerowiec Delpphius Gdansk oraz frachtowiec BBC Neptune miały się zderzyć na morzu. Jeden statek płynął do Sankt Petersburga, a drugi do Goeteborga. Statki zderzyły się na tyle mocno, że na jednym z nich przewróciły się kontenery z owocami. Na szczęście nikt z załogi okrętów nie ucierpiał. Jeden z kontenerów roztrzaskał się jednak, a cała zawartość wpadła do morza. Zdaniem lokalnych służb obecnie znajdują się one na głębokości około 35 metrów i nie stanowią żadnego niebezpieczeństwa dla przepływających w pobliżu statków.