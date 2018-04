Przerażające sceny podczas korridy. Byk wbił się w nogę znanego matadora

To miał być tryumfalny powrót Romana Collado po ciężkiej kontuzji, której matador doznał w Walencji. Mężczyzna miał uszkodzone lewe ramię i klatkę piersiową. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Podczas ostatniej korridy w hiszpańskiej Sewilli, Collado znowu został ranny w starciu z bykiem. Zwierzę dosłownie wbiło róg w jego nogę, a całe zdarzenie zarejestrowały kamery.

Matador został przewieziony do szpitala z ogromną raną w nodze. Szybko przeszedł operację, ale na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądało jego dalsze leczenie. Lekarze przyznają, że być może potrzebny będzie kolejny zabieg. Agent poszkodowanego Nacho Lloret, w rozmowie z lokalnymi mediami przyznał, że w nodze Collado stwierdzono niepokojące zmiany.

Patrząc na to, jak groźnie wyglądała sytuacja podczas korridy w Sewilli, Collado i tak miał dużo szczęścia, że przeżył. Szacuje się, że ponad 530 profesjonalnych matadorów zmarło w wyniku odniesionych obrażeń w ringu w ciągu ostatnich 300 lat. W lutym informowaliśmy o innym podobnym wypadku. Hiszpański matador Julian Lopez krzyczał z bólu, kiedy ważący 500 kg byk przygwoździł go do ziemi i kilkukrotnie uderzył go rogami podczas walki na arenie La Santamaria w Bogocie w Kolumbii.

Czytaj także:

Znany hiszpański matador zaatakowany przez byka. Przerażające nagranie