Strzelanina pod restauracją. Prawie nagi sprawca zabił cztery osoby

Według informacji BBC, do strzelaniny doszło przed restauracją Waffle House w Nashville w stanie Tennesse. Mężczyzna wtargnął do lokalu po godz. 3 w nocy lokalnego czasu. Uzbrojony w karabin półautomatyczny, zaczął strzelać do klientów. Zginęły cztery osoby, a cztery inne zostały ranne.

Poszukiwania podejrzanego

Jeden z klientów chciał wyrwać broń z rąk mężczyzny. Zamachowiec postanowił wtedy uciec. Policjanci wciąż poszukują podejrzanego. Według funkcjonariuszy za atak odpowiada 29-letni Travis Reinking.

Świadkowie twierdzą, że mężczyzna podczas napadu był ubrany jedynie w zielony płaszcz. Po strzelaninie zrzucił go na podłogę i uciekł nago. Według lokalnych mediów Reinking uzbrojony był w karabin AR-15, czyli broń powszechnie używaną podczas strzelanin w Stanach Zjednoczonych.

Podobna broń została użyta w strzelaninie w Las Vegas w październiku ubiegłego roku, kiedy to zginęło 58 osób. Zamachowiec, który odpowiada za śmierć 17 uczniów i nauczycieli w szkole na Florydzie, również używał tego karabinu.