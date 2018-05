„Egzotyczna para”, „królowa zamyka oczy”. Skandal po relacji ze ślubu Harry'ego i Meghan

Niemieckie, amerykańskie i brytyjskie media donoszą o skandalicznej relacji z królewskiego ślubu, jaka pojawiła się na antenie ZDF. Choć nie jest tajemnicą, że Meghan Markle jest mulatką, komentatorzy niemieckiego nadawcy postanowili uczynić z różnic rasowych Leitmotiv swojej relacji. Pojawiło się mnóstwo uwag o „egzotycznej” pannie młodej i jej gościach.

Białe i czarne lalki

– Meghan zawsze chciała rodzinę lalek Barbie. Ale były tylko albo białe albo czarne rodziny lalek Barbie – stwierdził jeden z komentatorów, nawiązując do pochodzenia panny młodej. – Tych dwoje prawdopodobnie nigdy nie zostanie królem i królową, dlatego też możemy sobie pozwolić na tak egzotyczną parę – ocenił drugi z nich. – Mam wrażenie, że królowa przymyka oczy, gdy patrzy na Meghan – to kolejny komentarz.

Pojawiły się też uwagi o fryzurze matki panny młodej, Dorii Ragland. – To kręcone włosy, które zostały nieco rozprostowane. Pewnie Meghan robi tak cały czas – komentował niemiecki dziennikarz. Oceniając występ chóru gospel, który wykonał „Stand By Me”, stwierdził, że „zaśpiewali to pięknie po czarnemu”.

Na stację ZDF wylała się fala krytyki w mediach społecznościowych, a niepochlebne opinie na temat poziomu uwag na temat księżnej Sussex pojawiły się m.in. na łamach „Die Welt” i „Deutsche Welle”. Nadawca w oświadczeniu stwierdził, że „liczy się z krytyką i przyjmuje ją na poważnie”. Nie pojawiły się jednak przeprosiny.

Galeria:

Pierwsze oficjalne zdjęcia ślubne Meghan Markle i księcia Harry'ego