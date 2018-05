Amerykańskie okręty wojenne pojawiły się w pobliżu spornych wysp

Według rozmówców agencji Reutera niszczyciel rakietowy Higgins oraz krążownik rakietowy Antietam przepłynęły w odległości około 12 mil morskich od Wysp Paracelskich. Jest to teren sporny między Chinami a USA. Państwo Środka rości sobie bowiem prawa do iększości akwenu Morza Południowochińskiego, przez który rocznie transportowane są towary i surowce o szacowanej wartości ponad 5 bilionów dolarów. Z kolei USA regularnie podejmują działania, która mają wyegzekwować prawo do wolnej żeglugi. W środę USA wycofały zaproszenia chińskiej armii na wielonarodowe ćwiczenia wojskowe RIMPAC na Pacyfiku z powodu zbytniej militaryzacji Morza Południowochińskiego. W odpowiedzi rzecznik chińskiego MSZ Lu Kang powiedział, że Chiny mają suwerenne prawo do działań na Morzu Południowochińskim.

„Chcemy wzmocnić bezpieczeństwo”

O Wyspach Paracelskich było głośno już w ubiegłym roku. Stany Zjednoczone oskarżyły Chiny o przeprowadzanie zbrojeń na spornym terytorium archipelagów. Pekin tłumaczył, że wzniesione obiekty wojskowe służą tylko wzmocnieniu bezpieczeństwa dla rybołówstwa i handlu. – Tłumaczenia Pekinu nie powinny nas zmylić, Chińczycy konsekwentnie dążą do osiągnięcia swoich celów – powiedział Greg Poling, dyrektor AMTI. Dodał także, że w obliczu zagrożenia ze strony Korei Północnej rząd Stanów Zjednoczonych nieco mniej uwagi poświęca Chinom, co pozwala im na rozbudowę ośrodków militarnych. Zdaniem wojskowych ekspertów, na wyspach zostaną wkrótce rozlokowane chińskie siły powietrzne.