Uroczy husky zaskoczony prostą sztuczką. Co wymyśliła jego właścicielka?

Numer z prześcieradłem, który wykonała studentka medycyny, 23-letnia Sandra Pettersen z Londynu jest bardzo prosty. Jej husky syberyjski siedział na kanapie wpatrzony w swoją właścicielkę. Ta po chwili schowała się za prześcieradłem, które uniosła w górę. Nagle puściła je i szybko pobiegła do pomieszczenia obok. Kiedy prześcieradło spadło na ziemię, pies stracił kobietę z oczu. Nie miał pojęcia, co się z nią stało i wyglądał na kompletnie zaskoczonego. Zerwał się z miejsca i wyszedł do innego pokoju. Wtedy uśmiechnięta Sandra wróciła do niego i oboje przywitali się uroczymi uściskami. Cały numer został nagrany przez 23-latkę. Filmik opublikowała na Instagramie, gdzie materiał stał się bardzo popularny. Obejrzało go już ponad 65 tys. osób.

Na profilu siberianhusky_jax można znaleźć więcej zdjęć i nagrań z życia Sandry i jej psa. Zabawnych publikacji jest już sporo, co szybko zauważyli inni internauci. Profil Sandry i wesołego czworonoga obserwuje ponad 100 tys. użytkowników. – Nie chciałem, żeby ludzie denerwowali się ilością zdjęć, które udostępniałam w mediach społecznościowych, więc założyłem konto na Instagramie w sierpniu ubiegłego roku – przyznała.

