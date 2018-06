„Trzy proste pytania” i 65 funtów. Co trzeba zrobić, by zostać po Brexicie w Wielkiej Brytanii?

Dokument, którzy przedstawia procedurę przewidzianą dla osób chcących pozostać po Brexicie w Zjednoczonym Królestwie, został zaprezentowany na stronie internetowej Home Office, a jego główne założenia przedstawia BBC. W procesie otrzymywania statusu rezydenta będzie musiało wziąć udział około 3,5 mln mieszkańców Unii Europejskiej, którzy znajdują się obecnie w Wielkiej Brytanii, w tym około milion Polaków. Obywatele krajów UE i ich rodziny, które przez pięć lat do 2020 roku przebywały na terenie Zjednoczonego Królestwa, będą mogły uzyskać status „osoby osiedlonej” (tzw. settled status). Uprawnia on do pozostania i pracy po Brexicie w Wielkiej Brytanii.

Osoby, które przyjadą na Wyspy przed 31 grudnia 2020 roku, ale nie spełnią wymogu przebywania tam przez 5 lat wstecz, będą mogły pozostać w Zjednoczonym Królestwie do czasu, gdy osiągną taki staż.

Jaka jest procedura?

Ubieganie się o status rezydenta wiąże się z koniecznością wypełnienia dostępnego w formie aplikacji na telefonu wniosku, co kosztuje 65 funtów od osoby dorosłej i 32,5 funta od dziecka. Formularz zawiera m.in. pytania o podstawowe dane osobiste i karalność. Konieczne będzie także wgranie zdjęcia. Dla osób, które nie korzystają ze smartfonów, bądź będą wymagać pomocy, zostaną otwarte punkty stacjonarne. Dostępni będą tłumacze, z których pomocy będą mogli skorzystać aplikujący. Obywatele UE będą weryfikowani na podstawie paszportu, dowodu osobistego bądź innego ważnego dokumentu osobistego.

Minister Sajid Javid poinformował, że rząd stara się, by aplikacja umożliwiająca ubieganie się o status rezydenta była dostępna od przyszłego roku. System ma działać jeszcze przez około dwa lata po Brexicie, prawdopodobnie do stycznia 2021 roku.

