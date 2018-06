24-letni mężczyzna zginął od ciosów nożem. Troje rannych trafiło do szpitala. Do zdarzenia doszło na przedmieściach Lwowa. To kolejny brutalny napad na przedstawicieli romskiej społeczności na Ukrainie w ostatnich miesiącach.

W związku z atakiem policja zatrzymała siedem osób w wieku 16-18 lat. Wszyscy należą do organizacji "Trzeźwa i zła młodzież", związanej z neonazistowskim ruchem Misanthropic Division.