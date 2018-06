Meghan Markle z nominacją w kategorii Ikona Stylu nagród Teen Choice

Meghan Markle jest pierwszą w historii osobą z rodziny królewskiej, która ma szansę na to wyróżnienie. Na razie nie wiadomo, czy pojawi się na gali rozdania nagród.

Księżna Sussex, podobnie jak Kate Middleton, doceniana jest za swój styl. Wybierane przez nią kreacje i dodatki bardzo szybko znikają ze sklepów. Meghan stawia na marki takie jak Givenchy, Carolina Herrera, Jimmy Choo czy Manolo Blahnik.

Galeria:

Meghan Markle podczas Trooping the Colour

Królewski ślub

Amerykanka Meghan Markle i książę Harry, najmłodszy syn księżnej Diany i księcia Karola oraz wnuk Elżbiety II, powiedzieli sobie w sobotę 19 maja sakramentalne „tak”. Pałac Buckingham poinformował, że Harry i Meghan będą nosić oficjalny tytuł: Książę i Księżna Sussex (Duke and Duchess of Sussex). Para pobrała się na zamku w Windsorze. Zgodnie z tradycją, obrączka panny młodej została wykonana z walijskiego złota. Obrączka księcia Harry'ego jest zrobiona z platyny. Za biżuterię odpowiada firma Cleave and Company. Meghan Markle poszła do ołtarza w sukni projektu Clare Waight Keller, która w minionym roku została pierwszą historii kobietą – dyrektor artystyczną francuskiego domu mody Givenchy.