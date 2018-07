Donald Trump: Niemcy są zakładnikiem Rosji. Polska nie chce nim być

Donald Trump w Brukseli zauważył, że Niemcy zawierają ogromne umowy z Rosją dotyczące ropy i gazu, podczas gdy powinny być przeciwko Rosji. Zdaniem prezydenta USA „Niemcy są zakładnikiem Rosji” . – Myślę, że to jest coś, na co NATO musi zwrócić uwagę – dodał. Jak podaje CNBC, Trump szczególnie skrytykował projekt Nord Stream 2. Mówił o umowach na rurociągi z Rosji i „wpłacaniu do skarbca Moskwy miliardów dolarów” .

Jak podaje CNBC, Trump szczególnie skrytykował projekt Nord Stream 2. Mówił o umowach na rurociągi z Rosji, wpłacaniu do skarbca Moskwy miliardów dolarów i zbyt małych wydatkach na obronność. Jens Stoltenberg podczas spotkania z amerykańskim przywódcą próbował odpierać zarzuty Trumpa i mówił, że chociaż są różnice zdań między państwami Sojuszu, „jesteśmy silniejsi razem niż oddzielnie”. – Jak sojusz NATO może być silniejszy, gdy Niemcy wzbogacają Rosję? – dopytywał prezydent USA.

Korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski zwrócił uwagę na słowa Trumpa o Polsce. Przywódca wymienił Polskę jako przykład państwa, które obawiając się Rosji stara się uniknąć rosyjskiego gazu, w przeciwieństwie do Niemiec i Francji, które twierdzą że Rosja jest wrogiem, ale są zależne od rosyjskiej energii.

Czytaj także:

Donald Tusk ripostuje Trumpa. „Ameryko doceń sojuszników, nie masz ich tak wielu”